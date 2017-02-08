Ввод жилья в Кузбассе увеличился на 8,8%

По данным Новосибирскстата, ввод жилья в регионах Сибирского федерального округа в 2016 года сократился по сравнению с 2015 годом на 10,3% — до 8,4 млн кв. м метров, сообщает Интерфакс-Сибирь.

Ввод жилья в прошлом году сократилидевять из двенадцати регионов СФО. Больше всего снизился ввод жилья в 2016 году в Республике Хакасия — на 38,3%, до 185,9 тыс. кв. м и Забайкальском крае — на 37,7%, до 146,3 тыс. кв. м.

Меньше всего сократился ввод жилья Омской области — на 3,2%, до 760,3 тыс. кв. м, в республике Тува — на 4%, до 104,6 тыс. кв. м, в Иркутской области — на 4,5%, до 881,5 тыс. кв. м.

Наибольший объем жилья в СФО ввели в Новосибирской области (26,3% от общего объема), но и там в прошлом году объем ввода жилья сократился на 14,6% — до 2,2 млн кв. м.

Увеличили ввод жилья в республике Алтай — на 9,7%, до 124,6 тыс. кв. м, в Кемеровской области — на 8,8%, до 1,09 млн кв. м и Красноярском крае — на 3,2%, до 1,35 млн кв. м.