В Кузбассе планируется выпуск средств реабилитации

В 2017 году АО «Кемеровский механический завод» планирует году приступить к выпуску средств реабилитации — противоскользящих, регулируемых по высоте опорных тростей и костылей с подлокотниками, а также четырехопорных ортопедических тростей и ходунков.

В настоящее время «Кемеровский механический завод» проходит процедуру государственной регистрации выпуска этих изделий. После завершения регистрации, которая продлится до восьми месяцев, планируется запустить новое производство.

По справке администрации Кемеровской области, АО «Кемеровский механический завод» входит в оборонно-промышленный комплекс России, однако 50% общего объема, согласно разработанной программы, должен составлять выпуск высокотехнологичной гражданской продукции. Проект рассчитан до 2030 года, он предусматривает техническое перевооружение и модернизацию производственных мощностей, производство техники сельхозназначения, линий по мясопереработке, деревообработке, а также медоборудования. Реализация проекта позволит создать еще 300 рабочих мест (сейчас на заводе трудится 1 тыс. 191 человек). Размер инвестиций составит 300 млн рублей.

В 2016 году АО «Кемеровский механический завод» приступил к выпуску палок для занятий скандинавской ходьбой, и произвел 19 тыс. 575 таких комплектов.