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В Кузбассе открылась выставка «Тотемы и Хранители»

3 февраля в кемеровском выставочном зале «Кузбасского центра искусств», открылась выставки «Тотемы и Хранители», на которой  представлены графика, живопись, художественная фотография Станиславы Зяблицевой.

Станислава Зяблицева родилась в Барнауле, окончила Новоалтайское художественное училище, работала затем переехала в Новосибирск, а в настоящее время проживает на Северном Урале.

Занимается живописью, графикой, книжной графикой, настенными росписями и росписями по одежде, а также художественной фотографией.

 Выставка продлится до конца февраля.

Рубрики: Культура
Автор: Лариса Сергеева
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