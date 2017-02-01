В Кузбассе стала банкротом «Сибирская вагоноремонтная компания»

Арбитражный суд Кемеровской области признал банкротом новокузнецкое ООО «Сибирская вагоноремонтная компания», сообщает Авант-Партнер со ссылкой на материалы арбитражного суда.

В компании введена процедура конкурсного производства, сроком в 5 месяцев. Конкурсным управляющим назначен Руслан Губайдулин из СРО арбитражных управляющих «Развитие».

Решение о банкротстве было принято, несмотря на то, что часть кредиторов предприятия, в частности, ООО «Актив», ООО «Маркер», ООО «Запсиб-Транссервис» и др., высказалось за введение внешнего управления.

Напомним, «Сибирская вагоноремонтная компания» начала работать в 2009 году, ремонтировала грузовые вагоны как самого ООО «Запсиб-Трассервис», так и сторонних заказчиков, а также капитально ремонтировала колесные пары, оказывала услуги по разделке вагонов на лом.

В феврале 2013 года на предприятии было введено в строй вагоноремонтное депо с производственной мощностью до 4 тыс. вагонов в год и до 25 тыс. в год ремонта колёсных пар. В январе 2016 года предприятие попыталось урегулировать долг перед банком ВТБ в досудебном порядке и даже получило отсрочку на месяц в рассмотрении заявления банка о признании компании несостоятельной. Однако это не помогло — на предприятии было введено наблюдение.