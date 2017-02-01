Проект из Кузбасса стал лауреатом премии «Серебряный Лучник» – Сибирь

28 января в Новосибирске прошли финальные мероприятия VII региональной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» – Сибирь.

В конкурсе принимал участие 61 проект в 6 номинациях, в шорт-лист вошло 20: по три из Красноярска, Омска и Кемерова, по два — из Новосибирска, Томска, Иркутска и Барнаула а, а также по одному из Братска, Железногорска и Улан-Удэ.

На публичной защите, которая прошла в минувшую субботу в Новосибирске, члены жюри из Москвы, Новосибирска, Красноярска, Омска, Иркутска, Барнаула и Кемерова оценивали проекты.

По итогам премии победителем в номинации «Корпоративные коммуникации» стала научно-популярная программа «Крылатый металл» из Красноярска. В номинации «Корпоративная социальная ответственность» победил специальный проект издательского дома «Коммерсантъ Красноярск» «Год живописи», в «Продвижении государственных и общественных программ» – омская региональная премия «Народный герой». Приз в номинации «Развитие и продвижение территорий» получил проект «Фестиваль еды и напитков Рестодэй», Красноярск. В номинации «Благотворительность» победитель выбран не был.

В номинации «Маркетинговые коммуникации» лучшим стал проект из Кузбасса «Кинопоказ Good Line».

Обладателем Гран-при стала научно-популярная программа «Крылатый металл», которая вошла в шорт-лист Национальной премии «Серебряный Лучник».

Помимо этого, 10 лучших сибирских проектов были рекомендованы к участию в Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник».