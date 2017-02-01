По данным мониторинга социального самочувствия Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), экономический кризис затронул 78% россиян, сообщает Росбалт .

При этом, согласно опросу, 53% граждан РФ отмечают общее заметное или незначительное ухудшение экономической ситуации. Неуязвимыми для кризиса себя считают 8,2% респондентов, а 12% опрошенных ожидают негативного изменения своего положения.

Кроме того, опрос показал, что почти половина (46,7%) россиян ждут дальнейшей деградации экономического положения страны.

«Изменения представлений о длительности кризиса в наибольшей степени затронули бедные слои населения, среди которых с 14,4% до 2,8% сократилась численность тех, кто ожидал быстрых улучшений», — говорится в исследовании.

Больше половины (51,9%) рассказали, что вынуждены экономить на продуктах, 36,4% — на покупке одежды и обуви, 25,9% — на лекарствах. В полтора раза — до 36,2% — выросла доля тех, кому приходится сокращать расходы на платное образование, с 51% до 57,5% — доля тех, кому пришлось отказаться от трат на развлечения.

В январе Росстат опубликовал сведения о социально-экономическом положении в стране по итогам 2016 года. Согласно этим данным, оборот розничной торговли упал на 5,2%, а реальные доходы населения снизились на 5,9%.