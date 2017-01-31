ВВП России снизился на 0,6% в 2016 году

По данным еженедельного мониторинга Минэкономразвития РФ, ВВП России в 2016 году снизился на 0,6%, сообщает Росбалт.

В декабре 2016 года сезонно-очищенный ВВП сократился на 0,5% к предыдущему месяцу и на 1% к аналогичному периоду 2015 года. Кроме того, в отчете сообщается, что в

декабре выросли показатели промышленности, которые прибавили 0,4% по отношению к ноябрю. Однако снизилась розничная торговля (снижение на 1% к ноябрю), сельское хозяйство (-0,2%) и строительство (-1,4%).

В прогнозе социально-экономического развития, на основе которого верстался бюджет на следующие три года, падение экономики в 2016 году оценивалось также в 0,6%. Планируется, что к следующему году она должна вырасти на 0,6%.

25 января Росстат опубликовал сведения о социально-экономическом положении в стране по итогам 2016 года. Согласно этим данным, оборот розничной торговли упал на 5,2%, а реальные доходы населения снизились на 5,9%.

Рост по итогам 2016 года, согласно данным Росстата, показали некоторые отрасли промышленности и сельского хозяйства. За минувший год Индекс промышленного производства вырос на 1,1% (в 2015 году он упал на 3,4%).

В Кузбассе по данным Кемеровостата, за 2016 год индекс промпроизводства вырос на 5,2% по сравнению с предыдущим годом

Положительная динамика в Кузбассе обеспечена увеличением объемов добычи угля на 5%, в том числе коксующегося — на 3,2%, производства железорудного концентрата — на 7,8%, металлургического кокса из каменного угля — на 3,5%, поступившей на переработку нефти — на 5%, удобрений — на 3,7%.

Вырос выпуск изделий для железнодорожных и трамвайных путей — на 18,6%, радиаторов центрального отопления — на 8,6%, светильников и осветительных устройств — на 6,8%.

Объемы производства мяса и субпродуктов увеличились на 2,5%, мясных полуфабрикатов — на 8%, цельномолочной продукции — на 2,4%, сливочных масел — на 22,7%, муки — на 6,4%, пива — на 17,6%.

Также отмечен прирост в производстве трикотажных изделий — на 3,4%