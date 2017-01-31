В Кузбассе приостановлены работы на шахте «Заречная»

По представлению Ростехнадзора 30 января 2017 года решением Ленинск-Кузнецкого городского суда приостановлены работы на участке шахты «Заречная» в Кузбассе в связи с нарушениями, представляющими угрозу для горняков, сообщает «Российская газета».

Инспекторы Ростехнадзора установили при проведении проверки подготовительного забоя „магистральный вентиляционный штрек“ ОАО „Шахта Заречная“, что забой находится во взрывоопасном состоянии, что представляет угрозу для горняков.

Ранее аналогичные нарушения Ростехнадзор выявил на другом участке шахты «Заречная». Работы на нем также приостановлены.

Кроме того, после проведенной 16 января проверки в связи с нарушениями технологии выемки угля на 13 суток приостановил работы на шахтовом«Октябрьский», на котором летом 2016 года произошло возгорание трансформатора. Проверка, проведенная Ростехнадзором, показала, что выемка угля в лаве № 1129 этого участка осуществлялась при большой концентрации угольной пыли, неработающей системе автоматического газового контроля. Были выявлены и недочеты в работе взрывозащитного орошения и проветривания горных выработок блока лавы.

Прокуратура обязала руководство шахты устранить нарушения законов об охране атмосферного воздуха, поскольку предприятие с октября прошлого года без специальных разрешений выбрасывает в атмосферу диоксид азота, оксид азота, диоксид серы, углерод оксид, летучую золу и сажу. Шахта в 2016 году не проводила лабораторные исследования атмосферного воздуха на источниках выбросов. В нарушение Правил эксплуатации установок очистки газа отсутствуют сведения о фактических показателях работы четырех пылегазоочистных установок за 2015-2016 годы, а также акты осмотра их технического состояния.