В СФО сократилось потребление молочных продуктов

По информации экспертов Союзмолоко, жители Сибирского федерального округа потребили в 2016 году 250,6 кг молочных продуктов в среднем на человека в пересчете на молоко. Это на 1,7% меньше, чем в 2015 году, когда уровень потребления составил 255 кг на душу населения.

Последние несколько лет эксперты фиксируют планомерное падение потребления: на 0,8% в 2013 году, на 1,1% в 2014 году, на 1,5% в 2015 году. Для сравнения: в 2010 году в СФО употребляли 264 кг молочных продуктов на человека.

В Кузбассе потребление молочных продуктов в 2016 году выросло на 0,5%, в Республике Алтай — на 2,3%, в Бурятии – на 1,1%, в Тыве – на 1%,, Омской области – на 0,2%. В Новосибирской области прирост составил 2,8%.

Отрицательная динамика наблюдается в Хакасии (-1%), Алтайском крае (-1,3%), Забайкальском крае (-0,8%), Иркутской области (-1,3%), Томской области (-0,1%).

Рекордное сокращение потребления наблюдается в Красноярском крае. За год оно сократилось на 4,3%.

Напомним, норма потребления молочных продуктов, установленная Всемирной организацией здравоохранения — в 325 кг в год. Три порции молочных продуктов в день содержат 80% от ежедневно необходимой нормы кальция.

По мнению экспертов, причина снижения заключается в том, что покупательская способность населения упала, а потребители теряют привычку потреблять молочные продукты несколько раз в день.