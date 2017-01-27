21 уголовное дело возбуждено по итогам минувших выборов

По информации председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой, в связи с прошедшими 18 сентября выборами, возбуждено 21 уголовное дело, сообщает Росбалт. По ее словам, новые уголовные дела еще могут быть возбуждены.

«В общей сложности за время выборной кампании 2016 года ЦИК и нижестоящими комиссиями были определены как серьезные нарушения, требующие вмешательства правоохранительных органов, 570 эпизодов», — сообщила Панфилова.

Большинство из них были рассмотрены правоохранительными органами, 260 до сих пор находятся в стадии проверки.

«На сегодняшний день возбуждено уже 21 уголовное дело. Есть одно судебное решение — в Белгородской области», — уточнила Памфилова, добавив, что она «не сомневается», что будут еще уголовные дела.

Напомним, выборы в Госдуму прошли 18 сентября. По итогам голосования «Единая Россия» получила 343 мандата (140 мандатов по спискам, 203 — по одномандатным округам), КПРФ — 42 (35 и 7 мандатов соответственно), ЛДПР — 39 (34 и 5), «Справедливая Россия» — 23 (16 и 7).