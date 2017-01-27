В Кузбассе могут предоставить землю без торгов для реализации масштабных инвестпроектов

В Кемеровской области внесены изменения в закон о предоставлении в аренду земельных участков без торгов для реализации масштабных инвестиционных проектов, сообщает Интерфакс.

По информации Совета народных депутатов Кемеровской области, теперь для получения земельных участков без торгов в городских и сельских поселениях достаточно построить объект, который создаст не менее 50 рабочих мест против требовавшихся ранее 100.

При этом для Новокузнецкого городского округа и Кемерово требования остались неизменными: необходимо создать не менее 250 рабочих мест.

Не изменились требования и к городским округам, где необходимо создать не менее 100 рабочих мест.

Также, согласно внесенным в закон изменениям, земля без торгов будет предоставляться объектам, «запланированным к размещению» на территории индустриальных парков.

Неизменным осталось требование не менее чем на 1% «увеличить ежегодные поступления от налогов», взимаемых на этой территории размещения «инвестиционного» объекта и поступающих в консолидированный бюджет Кемеровской области, «за исключением акцизов и налога на добычу полезных ископаемых». При этом налоговые поступления должны вырасти минимум на 5 млн рублей.

Таким образом, чтобы получить в аренду земельный участок без торгов, необходимо, чтобы объекты, создаваемые в рамках инвестпроекта, соответствовали какому-либо из условий: либо увеличивали сбор налогов, либо создавали рабочие места, либо были организованы в рамках индустриальных парков.