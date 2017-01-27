В Кузбассе скорректирован областной бюджет

В 2016 году бюджет Кемеровской области был исполнен с доходами 105 млрд 76 млн 197,06 тыс. рублей, расходами 108 млрд 964 млн 845,451 тыс. рублей, сообщает главное финансовое управление Кемеровской области.

Таким образом, дефицит бюджета составил 3 млрд 888 млн 648,392 тыс. рублей, или 3,6% от расходов.

В результате поправок, внесенных в октябре, доходная часть бюджета была утверждена в размере 105 млрд 103,6 млн рублей, расходная — 110 млрд 657,8 млн рублей, дефицит — 5,554 млрд рублей (5% от расходов).

Согласно сайту финуправления региона, госдолг области вырос с 58 млрд 381 млн 737,34 тыс. рублей на 1 января 2016 года до 62 млрд 937 млн 229,56 тыс. рублей на 1 января 2017 года.

На минувшей неделе Совет народных депутатов Кемеровской области внес первые в 2017 году поправки в бюджет региона на текущий год.

В результате изменений в бюджет доходы составили 101 млрд 246,6 млн рублей, расходы — 104 млрд 217,3 млн рублей. Дефицит бюджета, таким образом, равен 2 млрд 970,7 млн рублей, или 2,85% от расходов.

Изначально бюджет на 2017 год был принят с доходами 100 млрд 239,3 млн рублей, расходами 103 млрд 139,9 млн рублей, дефицитом — 2 млрд 900,6 млн рублей или 2,81% от расходов.

Таким образом, в результате внесенных поправок доходы выросли на 1 млрд 7,3 млн рублей, расходы — на 1 млрд 77,4 млн рублей, дефицит увеличился незначительно, рост составил около 1 процентного пункта.