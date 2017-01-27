Экс-замгубернатора Кузбасса по угольной промышленности назначен вице-президентом в ЮГК

Бывший замгубернатора Кемеровской области по угольной промышленности и энергетике Андрей Гаммершмидт, занял должность вице-президента по углю группы предприятий ООО «Управляющая компания «Южуралзолото», сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь».

Андрей Гаммершмидт возглавлял департамент угольной промышленности и энергетики администрации Кемеровской области с 2007 года, с мая 2013 года по март 2016 года занимал должность заместителя губернатора региона по угольной промышленности и энергетике.

По информации Интерфакс, на территории Кузбасса ЮГК подконтрольны шахта им.Дзержинского и разрез «Степановский». Кроме того, ООО «Энергия-НК» (структура ЮГК) в 2015-2016 годах приобрела на территории Кемеровской области участки угля с обременением ликвидации двух старых шахт. На каждом из приобретенных участков компания планирует построить угольные разрезы. Также ведется строительство разреза на базе бывшего Байдаевского разреза (участок «Кушеяковская»).