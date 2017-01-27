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Кузбасс отметил 74 день рождения.

26 января Кемеровская область отметила 74 годовщину со дня образования.

Напомним, Президиум Верховного Совета СССР принял указ «О создании Кемеровской области» 74 года назад, 26 января 1943 года.

Вчера в администрации Кемеровской области прошел прием представителей общественных организаций, который провел заместитель губернатора — руководитель аппарата Алексей Зеленин.

Алексей Зеленин поблагодарил от имени губернатора представителей общественных организаций «за огромный личный вклад в масштабные позитивные перемены, произошедшие в Кузбассе за 20 лет». Кроме того,   общественникам были вручены награды. 

В том числе поощрительные награды получили номинанты премии «Народный герой Кузбасса 2016».

В честь дня рождения Кемеровской области в учреждениях культуры и искусств Кузбасса прогли различные творческие мероприятия.

В Кемеровском областном краеведческом музее открыта новая выставка «С днём рождения, Кузбасс!».

В Арт-галерее Кемеровской областной научной библиотеки имени В. Д. Фёдорова открыта фотовыставка «Кузбасс – родина моя», представляющая творчество студентов и преподавателей кафедры фото-видео творчества КемГИК. В Музейной галерее на третьем этаже разместилась фотовыставка новокузнечанина Павла Сухоребрикова

В читальном зале отдела библиотечного краеведения работает комплексная выставка «Мира не узнаешь, не зная края своего».

В школах и вузах Кузбасса проходят классные часы, открытые уроки, посвященные истории Кемеровской области.

Рубрики: Общество
Автор: Лариса Сергеева
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