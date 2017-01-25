Кузбасс не получит денег на строительство сельских дорог. Но получит средства на развитие сельских территорий

Правительство России выделит регионам в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы субсидии в размере 8335 млн рублей, которые будут распределены между бюджетами 54 субъектов Федерации.

Больше всего на строительство сельских дорог получат Башкортостан (634 млн рублей), Татарстан (578 млн рублей), Удмуртия (520 млн рублей) и Омская область (464 млн рублей).

Из регионов СФО субсидии получат Республика Бурятия (173315,7 тыс. руб), Республика Тыва (3443,4 тыс. руб), Алтайский край (219038,1 тыс. руб), Забайкальский край (30356,9 тыс. руб), Иркутская область (53843,4 тыс. руб), Новосибирская область (296482,9 тыс. руб), Омская область (464015,9 тыс. руб). Кемеровской области средств на строительство дорог в сельской местности не выделено.

Кроме того, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении из федерального бюджета 6,8 млрд рублей на развитие сельских территорий.

В перечень задач будет входить улучшение жилищных условий граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов (3,46 млрд рублей для 76 регионов), комплексное обустройство объектов социальной и инженерной инфраструктуры, находящихся в сельской местности (3,2 млрд рублей для 71 субъекта), а также гранты на поддержку местных инициатив граждан (76,5 млн рублей для 45 регионов).​

Согласно данному распоряжению Кузбасс получит 19 млн.614 тыс. рублей на улучшение жилищных условий граждан, 55 млн 301 тыс. рублей на реализацию мероприятий по комплексному обустройству объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности.

Кроме того, 336,2 тыс рублей выделены на реализацию мероприятий по грантовой поддержке местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности.