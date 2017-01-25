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В Кузбассе на торги выставлены четыре угольных участка

Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра) назначило на 22 февраля в Кузбассе четыре аукциона на право разведки и добычи угля на участках «Увальный Северный», «Талдинский Южный 3», «Евтинский Перспективный» и «Кыргайский Центральный 1», сообщает Авант-Партнер.

Стартовый размер разового платежа для каждого из участков составляет, соответственно, 114,681 млн рублей, 15,786 млн рублей, 8,102 млн рублей и 4,094 млн рублей.

Победителям будет предоставлено право пользования недрами и выданы лицензии на разведку и добычу угля, в том числе использование отходов горнодобывающего производства и связанных с ним перерабатывающих производств сроком на 20 лет (для «Увального Северного» и «Талдинского Южного 3») и на 25 лет (для «Евтинского Перспективного» и «Кыргайского Центрального 1»).

Рубрики: Экономика
Автор: Лариса Сергеева
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