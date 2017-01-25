Количество заболевших ОРВИ и гриппом в Кузбассе продолжает увеличиваться

По данным Роспотребнадзора по Кемеровской области на минувшей неделе в Кузбассе продолжился рост количества заболеваний острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом.

За медицинской помощью по поводу ОРВИ обратились 19625 человек. Интенсивный показатель заболеваемости совокупного населения составил 72,21 на 10,0 тыс. населения, превысив эпидемический порог на 4,2 %.

Уровень заболеваемости, превышающий эпидемический порог на 9,3 – 93 %, зарегистрирован в 18 административных территориях Кузбасса, в городах. Белово, Калтан, Кемерово, Киселевск, Ленинск-Кузнецкий, Междуреченск, Мыски, Новокузнецк, Полысаево, Таштагол, Юрга, районы Беловский, Ижморский, Кемеровский, Прокопьевский, Тяжинский, Яйский, Яшкинский.

На основании лабораторной диагностики вирусы гриппа идентифицированы у 32 больных (74,4 % от общего числа лабораторно подтвержденных случаев). У 30 больных обнаружен вирус гриппа А(H3N2), у двух больных — вирус гриппа В. Вирусы парагриппа стали причиной заболевания у 3 больных, аденовирусы – у 8 больных.

За неделю по клиническим признакам диагноз «грипп» поставлен 165 больным. Госпитализировано с осложненным течением 438 больных ОРВИ и 3 больных гриппом.

В Кемерове на минувшей неделе зарегистрировано 4049 случаев заболевания гриппом и ОРВИ. Госпитализировано 77 больных ОРВИ, в том числе 68 детей.

Полностью приостановлен учебный процесс в 33 школах, в 3 средних специальных профессиональных учреждениях. Частично учебный процесс приостановлен в 5 школах (прекращены занятия в 20 классах). Закрыты на карантин 7 групп в 5 дошкольных образовательных учреждениях.