В Кузбассе проведут проверку правомерности размещения свалки в черте Кемерова

Активисты Общероссийского народного фронта в Кемеровской области обратились в прокуратуру Кемерово с просьбой провести проверку правомерности размещения твердых коммунальных отходов (ТКО) в Заводском районе города, сообщает пресс-служба организации.

Представители региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса провели анализ информации и выявили полигон, расположенный в Заводском районе Кемерово, куда несанкционированно вывозятся твердые коммунальные отходы, несмотря на то, что официально площадка является законсервированной.

По мнению активистов ОНФ, «подобные полигоны должны размещаться исключительно за пределами населенных пунктов. Поэтому считаем, что необходимо усилить контроль доступа к площадке, пресекать любые попытки ввоза на нее ТКО и в кратчайшие сроки принять меры по рекультивации территории».

По информации экспертов ОНФ, в схеме работы с отходами, разработанной администрацией Кемеровской области указаны места несанкционированных свалок в нескольких муниципалитетах Кузбасса: в городах Березовский, Кемерово, Междуреченск, Прокопьевск, Тайга, Юрга, а также Ижморском, Крапивинском, Таштагольском, Топкинском, Тяжинском, Юргинском, Яйском и Яшкинском районах. Однако нет информации о планируемых мероприятиях по ликвидации, а также рекультивации этих объектов, что свидетельствует о неэффективной работе всех структур, ответственных за соблюдение природоохранного экологического законодательства.

ОНФ обратился в прокуратуру с просьбой оценить эффективность работы представителей власти по соблюдению экологических требований данного земельного участка, находящегося в черте областного центра, а также намерены обратить внимание областных властей на необходимость утилизации имеющихся незаконных свалок.