Количества бензина, производимого в России, сократилось. А цена на него - выросла

В России за неделю с 9 по 15 января было произведено 745,3 тыс. тонн автомобильного бензина, что на 2% меньше результата неделей ранее, сообщает Росбалт со ссылкой на данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

За этот период выпущено 1 млн 465,2 тыс. тонн дизельного топлива (снижение на 1% к предыдущей неделе).

Между тем, потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России за этот период повысились на 0,2%. Рост цен на бензин по данным Росстата зафиксирован в 41 центре субъектов РФ

При этом в среднем по России стоимость бензина А-76 (АИ-80) на 16 января повысилась на 2 копейки до 33,62 руб. Бензин марки АИ-92 (АИ-93 и т. п.) подорожал на 8 копеек до 35,46 руб. Стоимость бензина марки АИ-95 выросла также на 8 копеек до 38,61 руб. Литр дизельного топлива на 16 января в среднем по стране стоил 37,35 руб. — по сравнению с данными на 9 января его цена увеличилась на 9 копеек.

По данным Новосибирскстата, в Кузбассе в декабре 2016 года, стоимость бензина марки АИ-92 и АИ-95 составила 33,78 и 37,08 рубля соответственно. Это – четвертый результат стоимости в СФО. Стоимость дизельного топлива в декабре составила 35,04 рубля за литр.