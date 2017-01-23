Коренным жителям Кузбасса выделят зоны для ведения хозяйства

По сообщению пресс-службы Общероссийского народного фронта в Кемеровской области Министерство природных ресурсов и экологии РФ поддержало предложение о выделении зоны традиционного экстенсивного природопользования на территории Шорского национального парка, сообщает Авант-Партнер.

Проблемы коренного населения Кузбасса – шорцев, проживающих в зоне Шорского национального парка, начались в 2013 году, когда сменилась администрация парка. В прошлом году коренные жители обратились в региональное отделение ОНФ с жалобой на руководство парка, которое запрещало им свободно передвигаться между населенными пунктами, вести заготовку дров и орехов для собственных нужд, заниматься охотой и рыболовством, посещать захоронения родственников.

По информации ОНФ, конфликт возник из-за того, что новая администрация не смогла сбалансированно руководствоваться в своей работе двумя федеральными законами: об особо охраняемых природных территориях и о коренных малочисленных народах.

После обращения ОНФ Кузбасса в Минприроды, в министерстве было подготовлено положение о Шорском национальном парке, согласно которому на территории парка будут запрещены промышленная заготовка древесины, рыболовство и рубка леса. Это позволит коренным народам беспрепятственно заниматься традиционными видами деятельности.

СПРАВКА: ФБУ «Шорский национальный парк» был создан в 1989 году с целью сохранения и восстановления уникальных природных комплексов и объектов Горной Шории. Он расположен на юге Кемеровской области в Таштагольском районе. Общая площадь территории парка составляет более 414 тысяч гектар. В его границах находится 30 поселков, в которых, в основном, проживают шорцы.