В Кузбассе может появиться еще одна ТОСЭР

В Кузбассе может появиться еще одна опережающего социально-экономического развития: администрация Новокузнецка начала подготовку заявки по созданию ТОСЭР, сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на сайт администрации города.

Кроме того, в администрации Новокузнецка начат прием заявок на участие в отборе потенциальных резидентов ТОСЭР «Новокузнецк». Резиденты зоны получат существенное снижение налогов и обязательных платежей при условии выполнения трех требований — регистрации юридического лица в Новокузнецке, инвестиций в первый год деятельности не менее 5 млн руб. и создаваемых рабочих мест в первый год — не менее 20.

В прошлом году статус ТОСЭР по решению правительства РФ получили два города Кузбасса — Юрга и Анжеро-Судженск. Пока в них есть только один резидент утвержденный властями Кемеровской области и РФ, ООО «Сибирская инвестиционная группа», реализующая проект по выращиванию форели.