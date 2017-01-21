Правительство РФ отклонило петицию об отмене «закона Яровой»

Экспертная рабочая группа, которую возглавляет министр по вопросам «открытого правительства» Михаил Абызов, отклонила петицию об отмене «закона Яровой», набравшую более 100 тыс. голосов, сообщает ТАСС.

Интернет-петиция об отмене «закон Яровой» была размещена на сайте Российской общественной инициативы и набрала более 100 тыс. голосов, необходимых для рассмотрения на федеральном уровне.

Авторы петиции обращались с призывом отменить «закон Яровой», так как, по их мнению, он противоречит Конституции РФ, а также может привести к неоправданным затратам операторов связи на хранение значительного объема данных.

По оценкам экспертов затраты на постройку инфраструктуры составят более чем 5 трлн рублей.

Между тем, Минкомсвязи может в 10 раз снизить объемы информации хранения в рамках «закона Яровой», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексея Волина.

По его словам, есть понимание в отношении того, что «объемы информации могут быть сокращены примерно в 10 раз». «К избыточной информации относится интернет-медиа, ip-tv, торренты и целый ряд других тяжелых для хранения информационных ресурсов».

Переход к хранению информации с 12 часов до 6 месяцев будет проводиться постепенно.

Министерство рекомендует обеспечить серьезные кратные сокращения объемов хранимой информации за счет отказов от хранения избыточной информации, ввести поэтапную реализацию указанного закона, чтобы снизить затраты операторов на хранение этой информации, обратить внимание на создание дополнительных возможностей и условий для развития отечественной промышленности и ПО.

Кроме того, Верховному суду и Госдуме рекомендуется обеспечить информирование судов и правоохранительных органов, или внести необходимые изменения в закон с целью недопущения расширенного толкования понятия миссионерства, экстремистской деятельности, оскорбления чувств верующих.