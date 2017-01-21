В Кемерове открылась выставка «С Днём Рождения, Кузбасс!»

20 января в отделе военной истории Кемеровского областного краеведческого музея открылась выставка «С Днём Рождения, Кузбасс!», посвящённая 74-летию со дня образования Кемеровской области.

Экспозиция рассказывает об образовании и развитии Кемеровской области

Раздел выставки «Становление Кузбасса как индустриального центра накануне войны» рассказывает об образовании Кемеровской области. Среди экспонатов представлены темплеты броневой стали, продукты химической промышленности – пресс порошок, уротропин, аммиачная селитра, военная продукция – мины и снаряды, орудия шахтёрского труда – отбойный молоток, каски и многое другое.

В эемпозиции представлены фотографии и подлинные документы из фонда областного музея: указ президиума Верховного Совета СССР от 26 января 1943 г. об образовании Кемеровской области в составе РСФСР, а также два ордена Ленина, которыми Кемеровская область награждена за трудовые достижения в 1967 г. и 1970 г.