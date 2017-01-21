В Кузбассе прошли театральные мастер-классы

С 17 по 20 января в Прокопьевском драматическом театре им. Ленинского комсомола проходили мастер-классы актерского мастерства под руководством артиста, режиссёра Андрея Молянова из Перми.

Андрей Молянов проводит тренинги по системам Михаила Чехова и Ежи Гротовского с артистами труппы прокопьевского театра уже во второй раз. Творческие импровизации, которые Андрей Молянов создавал в 2016 году, позволили повысить профессионализм труппы и создали условия для поиска новых форм актерской выразительности.

Каждое занятие строится по принципу: от теории к практике. Исключительность такого тренинга заключается в сочетании школ Михаила Чехова и Ежи Гротовского, то есть системах, направленных на развитие психофизики актёра, его способности работать с внутренней энергией и своим подсознанием. Комплекс упражнений, этюдов, импровизаций направлен на то, чтобы актер освободился, открыл свое внутреннее «я» и начал творить. Главная цель тренингов заключается в освобождении актеров от штампов, комплексов и зажимов.

В 2017 году в прокопьевском театре пройдет цикл мастер-классов по сценическому движению и сценической речи.