Резервный фонд РФ уменьшился за месяц на 52%

По данным Минфина РФ, совокупный объем Резервного фонда РФ на 1 января 2017 года составил 972,13 млрд руб., что эквивалентно $16,03 млрд., сообщает Росбалт.

На 1 декабря 2016 года объем Резервного фонда составлял 2 трлн 32,7 млрд руб. Таким образом, за прошлый месяц он уменьшился на 1 трлн 60,57 млрд руб. или на 52,2%.

По информации Минфина в декабре часть средств Резервного фонда в иностранной валюте в суммах$6,87 млрд, 6,44 млрд евро и 1,21 млрд фунтов стерлингов была реализована за 966,90 млрд руб., а «вырученные средства зачислены на единый счет федерального бюджета».

В целом за минувший год Резервный фонд уменьшился в 3,75 раза — с 3 трлн 640,57 млрд руб. на 1 января 2016 года.

Совокупный объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 января 2017 года равнялся 4 трлн 359,16 млрд руб. ($71,87 млрд), в то время как на 1 декабря прошлого года размер фонда составлял 4 трлн 628,09 млрд руб. Таким образом, за прошлый месяц он сократился в рублевом эквиваленте на 268,93 млрд руб. или 5,8%.

В целом за 2016 год объем ФНБ уменьшился на 16,6% — с 5 трлн 227,18 млрд руб. на 1 января 2016 года.

По закону о федеральном бюджете на 2016 год, прогнозируемый объем Резервного фонда на конец года должен был составить чуть больше 1 трлн руб. Прогноз по Фонду национального благосостояния — 4,66 трлн руб.