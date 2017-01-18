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В Кузбассе количество авиаперевозок пассажиров сократилось на 16%

В минувшем году объем авиаперевозок пассажиров в Кузбассе сократился на 16,2% — с 243,9 тыс. человек до 204,47 тыс., сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на данные Федерального агентства воздушного транспорта РФ.

Пассажиропоток аэропорта Новокузнецка в прошлом году снизился на 9,7% — с 93,75 тыс. человек до 84,6 тыс., аэропорта Кемерова — на 20,2% (с 150,16 тыс в 2015 году до 119,8 тыс.).

Объем грузоперевозок через аэропорты Кузбасса в прошлом году сократился на 5,2%, с 2,74 тыс. т до 2,6 тыс., в том числе, через аэропорт Новокузнецка — на 10,4% (с 460 т до 412,2 т), через аэропорт Кемерова — на 4,2% (с 2,28 тыс т до 2,19 тыс т.).

Рубрики: Экономика
Автор: Лариса Сергеева
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