Бизнесмен Александр Щукин написал явку с повинной. На его имущество наложен арест

Бизнесмен Александр Щукин, обвиняемый в вымогательстве контрольного пакета акций разреза «Инской» дал признательные показания о даче взятки главе управления СКР по Кемеровской области Сергею Калинкину, также фигурирующему в деле о вымогательстве акций, сообщает «КоммерсантЪ».

По словам Щукина, в 2014 году он преподнес Калинкину автомашину BMW X5 по просьбе самого начальника управления СКР Кузбасса. В настоящее время автомобиль оформлен

Проверяя эту информацию, рассказал следователь, силовики установили, что дорогостоящая иномарка оформлена на Екатерину Гобрусеву — мать гражданской супруги генерала, бывшую работницу детского сада, ныне – пенсионерку. По информации следствия, иномарку из автосалона забирал Калинкин. Он же фактически владеет данным автомобилем. Между тем, в декларациях о доходах и имуществе Сергея Калинкина за период с 2012-го по 2015 год указано, что ему принадлежат только «Жигули» шестой модели, 1999 года выпуска.

В настоящее время следствие проверяют информацию о том, что в 2011 году бизнесмен Щукин уже дарил Сергею Калинкину аналогичный автомобиль.

Согласно приобщенной к материалам дела справке ФСБ, в конце прошлого года гражданская жена генерала Надежда Гобрусева якобы планировала продать автомобиль BMW X5.

Между тем, суды Новосибирской области и Москвы наложили арест на счета и имущество Александра Щукина на общую сумму 533 млн рублей. Ареста имущества Щукина добился его бывший деловой партнер, московский предприниматель Руслан Ростовцев.

Пресненский районный суд Москвы удовлетворил заявление господина Ростовцева о принятии обеспечительных мер в виде ареста имущества господина Щукина на 504 млн руб. Еще одно заявление Руслана Ростовцева об обеспечительных мерах удовлетворил Новосибирский районный суд, на 17 млн руб.— в виде процентов за пользование 504 млн, которые Щукин получил от Ростовцева в июле прошлого года.

По сведениям "КоммерсантЪ", на счетах предпринимателя арестовано около 200 млн руб., не учитывая многочисленную недвижимость и другое имущество.

В собственности Александра Щукина — предприятия АПК, автотрейдинга, машиностроения, строительства и угледобычи.

Напомним, в ноябре прошлого года Щукин, его доверенное лицо, три сотрудника следственного управления СК РФ по Кемеровской области, включая его начальника, два вице-губернатора Кузбасса и начальник областного департамента были обвинены в вымогательстве акций АО "Разрез "Инской"". Сейчас Александр Щукин находится под домашним арестом.