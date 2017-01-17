В Кузбассе реализуют природоохранный проект «Усынови заказник»

В Кузбассе стартовал природоохранный проект «Усынови заказник», направленный на планомерную работу участников экологических объединений, школьников и студентов, а его основной целью является оказание практической помощи ценным и особо охраняемым природным территориям. В рамках данного проекта устанавливается шефство над заказниками, памятниками природы или территориями с высоким биологическим разнообразием Кемеровской области.

Первыми «усыновителями заказников» стали городской Клуб друзей WWF «Ирбис» (заказник «Горскинский», Гурьевский район), городское детско-юношеское экологическое движение «Кузнецкие волны» («Писанный», Яшкинский район), областная эколого-биологическая станция («Раздольный», Юргинский район) и биологический факультет КемГУ («Бунгарапско-Ажендаровский», Крапивинский район).

Сегодня в Кузбассе 17 особо охраняемых природных территорий областного значения — 13 заказников и четыре памятника природы. В 2016 году открылся новый памятник природы «Костёнковские скалы» (Новокузнецкий район). А в 2017 году в регионе планируется создать еще две особо охраняемые природные территории – ботанический заказник «Бачатские сопки» (Беловский район) и памятник природы «Черновой нарык»