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Банк России в 2016 году отозвал 97 лицензий банков

В 2016 году были отозваны лицензии 97 кредитных организаций, 68 из них были признаны банкротами. 59 из них имели заключение о недостоверности годовой отчетности, сообщает ТАСС со ссылкой на главного аудитора Банка России Валерия Горегляда.

Из 17 НПФ, у которых отозвана лицензия, 8 имели недостоверную отчетность, из 69 страховых компаний — 32 предоставили недостоверную отчетность, из 32 управляющих компании недостоверную отчетность предоставили 14.

Всего с 2013 года Центробанк России отозвал лицензии у 291 банка, у большинства которых была обнаружена недостоверная отчетность. У 205 кредитных организаций, признанных арбитражными судами банкротами с 2013 по 2016 год, стоимость активов по оценке временной администрации составила лишь 40% от величины активов по отчетности самих банков.

Рубрики: В России
Автор: Лариса Сергеева
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