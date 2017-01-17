В России на 27% выросло число личных банкротств

По данным статистика Единого федерального реестра сведений о банкротстве, число граждан России, признанных банкротами, в октябре—декабре 2016 года, выросло более чем на 27%, сообщает «Интерфакс».

В декабре 2016 года суды признали банкротами 6 тыс. 875 граждан, в I квартале 2016 года — 2 тыс. 780, во II квартале — 4 тыс. 612, в III квартале — 5 тыс. 392 человек.

При этом суды все реже применяют в отношении должников реабилитационные процедуры. Так, в последнем квартале 2016 года решение о реализации имущества было принято в 76% случаев, а о реструктуризации долгов — лишь в 24%, при том что вIквартале года доля реабилитационных процедур составляла 35%.

По мнению экспертов, тенденция к увеличению числа банкротств физлиц также может продолжиться.

Что касается корпоративных банкротств, то их количество в IV квартале 2016 года выросло на 13% к предыдущему кварталу до 3 тыс. 380. В целом за 2016 год обанкротились 12 тыс. 604 компании, что на 14% меньше, чем в 2015 году, и всего на 4% больше, чем в докризисном 2013 году.

Между тем, Кузбасс вошел в ТОП-10 регионов России с наибольшей просрочкой по кредитам на одного жителя Кемеровской области. Размер кредитной задолженности в Кузбассе составляет 7.921 рубль на душу населения.

На 1 декабря 2016 года задолженность населения составляет 187 256 млн. рублей, в том числе просроченная – 21 636 млн. рублей (11,6%).