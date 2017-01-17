Правительство РФ рассмотрит новый антикризисный план

В правительство направлена обновленная версия антикризисного плана на 2017 год, сообщает «Газета.Ru. Он сократился с 1,5 трлн до 107 млрд рублей.

План предусматривает антикризисные меры, не обеспеченные бюджетом, на 107,5 млрд рублей. Ранее на эти цели предлагалось выделить 488,7 млрд рублей. При этом самая крупная статья расходов на 62,3 млрд руб. предусмотрена на поддержку автомобильной промышленности.

Из нынешней версии плана убраны приоритетные проекты, субсидии регионам на 200 млрд руб. и предложения по разработке программы финансового оздоровления и социально-экономического развития субъектов России с высоким уровнем долговой нагрузки.

Не вошло в документ и фискальное послабление — заморозка до 30 июня 2018 года ежегодной индексации по инфляции платы с грузовиков с максимальной массой свыше 12 т.

Предложения по доработке нового плана ведомства и ЦБ должны направить к 23 января в Минэкономразвития,