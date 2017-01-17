Студентки из Кузбасса победили в конкурсе «Global Fest Tallinn»

Студентки кафедры дирижирования и академического пения Кемеровского государственного института культуры, солистки эстрадного вокального ансамбля «ЭВА» Дарья Кобзарева и Анастасия Гец стали лауреатами Международного конкурса-фестиваля искусств «Global Fest Tallinn» в номинации «Джазовое пение».

Конкурс проводился творческим объединением Global Art в Таллине с 6 по 9 января. Global Art — культурный проект Академии танца Бориса Эйфмана и Российского государственного института сценических искусств, созданный для организации и проведения специализированных творческих конкурсов — хореографических, вокальных, инструментальных, театральных.

По завершении прослушиваний Дарья Кобзарева была приглашена для выступления на гала-концерте закрытия конкурса.