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Цену на водку предлагают снова изменить

Минфин предлагает понизить минимальный уровень розничной цены на водку, предложенный ранее, сообщает Росбалт со ссылкой на слова главы департамента налоговой и таможенной политики ведомства Алексея Сазанова.

Сейчас минимальная розничная цена за бутылку составляет 190 рублей. Ранее Минфин предлагал увеличить ее на 15%, подняв до 219 рублей. Однако сейчас обсуждается 10% порог повышения минимальной стоимости бутылки водки 0,5 л со 190 до 205—210 рублей. Точный уровень роста стоимости водки в этом году в ведомстве обещают определить в течение 1-2 недель.

Он добавил, что индексация ставок акцизов позволит избежать затягиваний при определении новой минимальной розничной цены на бутылку водки, передает РИА Новости.

В Минфине также отметили, что публикация проекта приказа министерства, в котором говорилось о повышении минимальной розничной цены на водку до 219 руб., была «преждевременной». Новая цена должна быть объявлена в течение одной-двух недель.

Между тем, Минэкономразвития предлагает в 2017 году снизить акциз на крепкий алкоголь с 500 до 360 рублей, а минимальную стоимость полулитра водки — со 190 до 136 рублей.

Кроме того, вконце сентября снизить минимальную стоимость водки предлагал Минпромторг. По мнению чиновников министерства, оптимальная цена крепкого алкогольного напитка составляет 100 рублей за 0,5 литра. В настоящее время минимальная розничная цена бутылки водки установлена на уровне 190 рублей. «Объем потребления алкоголя на душу населения не является значимым фактором для здоровья нации, общественной морали и нравственности и показатели смертности и продолжительности жизни не зависят от объемов среднедушевого потребления алкоголя», — отмечалось в докладе министерства.

Рубрики: В России
Автор: Лариса Сергеева
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