Возобновлено производство по делу в отношении директора кредитного кооператива «Гурьянин»

Верховный суд Российской Федерации постановил возобновить производство по уголовному делу в отношении директора кредитного кооператива «Гурьянин» Александра Истомина, сообщает Правоохранительный портал Кузбасса.

Производство по уголовному делу возобновлено на основании решения Европейского суда по правам человека, куда Александр Истомин обратился с иском к Российской Федерации.

Европейский суд по правам человека в Страсбурге счел, что был нарушен п. 3 ст. 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, что выразилось в чрезмерной длительности содержания Истомина под стражей. По решению суда Российская Федерация должна компенсировать Истомину моральный ущерб в размере 1000 евро.

В связи с этим, Верховный суд Российской Федерации отменил постановления Заводского районного суда города Кемерово и Кемеровского областного суда о продлении срока ареста Истомину и возобновил производство по уголовному делу.

Напомним, Александр Истомин был осужден по совокупности преступлений на 8 лет лишения свободы в колонии общего режима, а также на 3 года лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением юридическим лицом. Общая сумма причиненного МФПС «Гурьянин» материального ущерба составила более 107 миллионов рублей. Материалы уголовного дела составили 37 томов.