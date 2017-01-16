Фонд развития моногородов одобрил проекты из Кузбасса

Фонд развития моногородов совместно с Российской академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) и Московской школой управления СКОЛКОВО завершил обучение 66 управленческих команд моногородов, в том числе из Кузбасса.

Команда каждого моногорода состояла из представителей региональной власти, мэра, градообразующего предприятия, местного бизнеса и инвесторов. По итогам образовательной программы каждый город должен был подготовить комплексный план развития, в том числе: предпринимательской среды и экономической ситуации в целом, а также предложить конкретные мероприятия по улучшению городской среды.

К итоговой защите свои проекты с 26 по 28 декабря представили команды из следующих городов Кузбасса: Новокузнецк, Осинники, Мундыбаш, Мыски, Березовский. Первые 10 программ в рамках приоритетного проекта развития моногородов будут утверждены на проектном комитете у первого вице-премьера РФ Игоря Шувалова в ближайшие несколько недель.

Ранее правительство России утвердило паспорт приоритетного проекта «Комплексное развитие моногородов», призванного снизить зависимость моногородов от работы градообразующих предприятий, создав к концу 2018 года 230 тыс. новых, не связанных с такими предприятиями рабочих мест.

Проект предусматривает создание в 100 моногородах территорий опережающего социально-экономического развития. При этом, как отмечала пресс-служба кабинета министров, для всех 319 моногородов предстоит разработать программы развития, включающие в себя меры по диверсификации экономики, улучшению городской среды, развитию человеческого капитала. Срок реализации проекта — по декабрь 2025 года. Бюджет программы на 2017—2018 годы будет составлять 11,2 млрд руб

Кроме того, наблюдательный совет некоммерческой организации Фонд развития моногородов одобрил объемы софинансирования расходов Кемеровской области в целях реализации мероприятий по строительству, реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в Таштагольском городском поселении.

С участием средств Фонда в объеме 290,8 млн рублей в 2017 году в городе Таштагол будет реконструирован участок автомобильной дороги ЦМК-Бельково и построен автомобильный мост через реку Кондома. Реализация указанных проектов позволит реализовывать инвестиционные проекты и создать к 2020 году 182 новых рабочих места, а также привлечь порядка 450 млн. рублей прямых инвестиций.

По состоянию на 1 ноября с руководством субъектов Российской Федерации подписано 16 соглашений о софинансировании расходов в целях реализации мероприятий по строительству и реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в моногородах (15 моногородов). В число субъектов, с которыми подписаны соглашения, вошли две территории опережающего развития из Кузбасса: Анжеро-Судженск и Юрга.

Размер принятых обязательств Фонда на основании заключенных соглашений о софинансировании составляет 8 205 782,57 тыс. руб.