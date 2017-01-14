В Кузбассе празднуют Всемирный день снега

Сегодня в Кемерове в Сосновом бору пройдут спортивные мероприятия, посвященные Всемирному дню снега (World Snow Day) — международному празднику зимних видов спорта.

Всемирный день снега отмечается 2012 года, в предпоследнее воскресенье января по инициативе Международной федерации лыжного спорта (FIS). По замыслу FIS, в этот день должны проходить «снежные фестивали», во время которых дети и взрослые смогут принять участие в соревнованиях на коньках, лыжах или сноубордах.

Если в первый год проведения праздника участие в нем приняли более 20 стран мира, среди которых США, Канада, Австралия, Швейцария, Финляндия, Германия, Великобритания, Норвегия, Польша, Турция, Казахстан, Украина и другие, то ко второму году готовность поддержать международный фестиваль выразили уже около 40 государств. Что интересно, в их числе не только традиционные «горнолыжные» страны (Швейцария, Финляндия или Норвегия), но и менее известные в этом смысле Венгрия, Япония, Эстония и даже Пакистан.

В Кузбассе в программе праздника — соревнования, конкурсы, игры, зимние забавы, семейная эстафета, лыжная эстафета, перетягивание каната, мини-футбол, детская эстафета, площадка ГТО, мастер-класс «Вставай на лыжи!», дартс и другие.

Для юных участников в детской зоне будет открыта «Мастерская Деда Мороза», где желающие смогут сделать аквагрим, изготовить новогодние игрушки, поиграть с аниматорами. Для всех посетителей будет работать бесплатный прокат спортивного инвентаря и традиционная губернаторская чайная.