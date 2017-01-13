В Кемерово открылась выставка «Путешествие с Достоевским»

В Кемеровском областном музее изобразительных искусств открылась масштабная выставка «Путешествие с Достоевским».

Выставка посвящена 195-летнему юбилею гениального русского писателя, классика мировой художественной литературы Федора Михайловича Достоевского.

Это - уникальный межмузейный проект, в экспозиции которого будут представлены произведения из коллекций четырех музеев и частных собраний. Участниками проекта стали Государственный литературный музей (г. Москва), Государственный историко-художественный и литературный музей-заповедник «Абрамцево», Кемеровский областной музей изобразительных искусств, Новокузнецкий художественный музей, частные собиратели.

В экспозиции представлены более 120 произведений живописи и графики. Основу экспозиции составляют иллюстрации: книжные иллюстрации произведений, иллюстрации-размышления, навеянные книгами Ф.М. Достоевского. Представлены иллюстрации всех главных романов: «Преступление и наказание», «Братья Карамазовы», «Идиот», «Бесы», «Игрок», «Подросток» и другие. В том числе, иллюстрации, ставшие хрестоматийными, выполненные Д. А. Шмариновым, Ф.Д. Константиновым, И.С. Глазуновым, В.А Горяевым, и менее известные, принадлежащие В.Д Линицкому (митрополиту Стефану), С.С. Косенкову, И.Э. Грабарю, Ю.И. Пименову.

Особый раздел посвящен Петербургу, городу, с которым тесно связаны жизнь и творчество писателя.

Выставка будет работать до конца февраля 2017 года.