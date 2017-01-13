В Кузбассе прошли предварительные слушания по делу бывшего главы Прокопьевска

Вчера в Центральном районном суде Прокопьевска прошли предварительные слушания по делу бывшего главы города Валерия Гаранина, обвиняемого по статье "Злоупотребление должностными полномочиями", сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника регионального прокурора Елену Тушкевич.

По версии следствия, Гаранин приобрел квартиру своей знакомой за счет городского бюджета, в результате чего муниципалитету был нанесен ущерб на сумму более 1 миллиона рублей.

На предварительных слушаниях сторона защиты ходатайствовала о возвращении дела в прокуратуру «из-за процессуальных нарушений, допущенных при возбуждении уголовного дела», а также ходатайствовали об истребовании дополнительных доказательств и изменении меры пресечения с подписки о невыезде на обязательство по явке".

Центральный районный суд Прокопьевска отказал адвокатам Валерия Гаранина в удовлетворении ходатайства по возвращению дела в прокуратуру, его рассмотрение по существу назначено на 24 января,

Валерий Гаранин занимал пост главы Прокопьевска с 1999 года по 2016 год. В сентябре 2016 года он ушел в отставку с формулировкой "по состоянию здоровья". В ноябре ему было предъявилено обвинение Сейчас он находится под подпиской о невыезде.