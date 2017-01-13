Научные проекты КемГУ получили гранты Министерства образования и науки РФ

По результатам конкурсного отбора научных проектов, выполняемых коллективами исследовательских центров и научных лабораторий вузов, комиссия Минобрнауки России из 2,5 тыс. заявок отобрала 125 вузов, которые получат деньги на реализацию 444 своих научных проектов. На поддержку всех этих проектов выделено 2,9 млрд рублей.

В числе отобранных — проект профессора Института фундаментальных наук Кемгу, Юрия Журавлева «Разработка подходов к ресурсосберегающим технологиям биотрансформации отходов угледобычи» и проект профессора Института истории, государственного управления и международных отношений Кемгу, доктора исторических наук Владимира Боброва «Культура и искусство древних народов Сибири».

В рамках проекта, представленного Юрием Журавлевым, планируется разработать комплекс мероприятий по утилизации и использованию вторичных ресурсов угледобычи на основании анализа закономерностей микробиологических воздействий на отходы угольных производств, механизмов воздействия биосистем,.

По словам Юрия Журавлева, разработка современных и доступных ресурсосберегающих технологий переработки техногенных отходов угледобычи, в том числе и методами биотехнологии, является актуальной, поскольку Кузбасс является одним из основных поставщиков твердого углеводородного топлива практически во все регионы России и за рубеж. А кондиционные запасы каменного угля в Кузбассе превышают все мировые запасы нефти и природного газа более чем в 7 раз, поэтому.

Проект Владимира Боброва нацелен на формирование новых и дополнение уже существующих знаний о неолитическом периоде, эпохе бронзы, ранее железном веке и средневековье конкретных регионов Западной и Южной Сибири, а также сопредельных территорий. В рамках проекта планируются лабораторные исследования с использованием как традиционных археологических, так и естественнонаучных методов.

Полный список отобранных проектов, которые будут поддержаны в 2017 году в рамках государственного задания, опубликован и доступен на официальном сайте Министерства. Проекты нацелены на достижение результатов по широкому спектру направлений, среди которых исследования физико-химических процессов, разработка инновационного программного обеспечения, проекты по биоинженерии, нейроуправляемой робототехнике и другие.