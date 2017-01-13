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В Санкт-Петербурге еще одно историческое здание отдают РПЦ

Российская национальная библиотека в Петербурге передаст Санкт-Петербургской епархии одно из своих зданий на набережной Обводного канала к 1 сентября, сообщает Росбалт со ссылкой на генерального директора РНБ Александра Вислого.

По его словам, здание передается РПЦ по распоряжению правительства РФ в течение 5 месяцев с момента ввода в эксплуатации второй очереди РНБ на Московском проспекте. По контракту, работы по строительству должны быть завершены 31 марта. Распоряжение правительства о передаче здания по закону о возвращении церковного имущества было подписано в 2015 году.

Здание на Обводном канале, 11, было построено как библиотека Духовной академии в 1880-х годах. В настоящее время хранятся фонды РНБ, в том числе личные библиотеки. 

Рубрики: В России
Автор: Лариса Сергеева
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