Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге будет передан РПЦ

Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге будет отдан Русской православной церкви в безвозмездное пользование, сообщает РИА-Новости со ссылкой на пресс-секретаря губернатора Петербурга Андрея Кибитова.

По его словам, "Вопрос решен и по договоренности с патриархом Исаакиевский собор сохранит свои музейные функции.

Процесс будущей передачи будет длительным, так как он требует согласования серьезной "Дорожной карты" по части вопросов содержания собора, а также потребует подписания договора, в котором будет прописана ответственность. Особенно это касается большого количества музейных ценностей, находящихся в соборе. В том числе это потребует и согласования Министерства культуры России", — пояснил Кибитов.

Ранее сообщалось, что в 2015 году Санкт-Петербургская епархия РПЦ обращалась к городским властям с просьбой передать ей здание собора в безвозмездное пользование, но получила отказ. Сейчас в Санкт-Петербургской митрополии рассказали РИА Новости, что не подавали дополнительных заявок на возвращение собора РПЦ, однако не отказываются от притязаний на него.

В собственность Санкт-Петербурга Исаакиевский собор был передан в октябре 2012 года.

По словам губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко, у собора останутся и музейные функции: доступ в здание будет обеспечен представителям всех без исключения конфессий, музей «как работал, так и будет работать». Дальнейшее содержание собора будет осуществляться за счет церкви.

Директор государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» Николай Буров отреагировал на решение губернатора Петербурга Георгия Полтавченко передать собор РПЦ словами «очень жаль».

Между тем, более 100 тыс. человек подписали петицию в интернете против планируемой передачи Исаакиевского собора в Петербурге Русской православной церкви (РПЦ).

"Требуем остановить передачу Исаакиевского собора в ведение РПЦ!" — говорится в документе, размещенном на сервисе change.org.

Сегодня в Санкт-Петербурге движение "Весна" провело акцию против передачи Исаакиевского собора в пользование Церкви. На колоннаде храма днем 11 января появился баннер "Не РПЦ".

По информации газеты «Фонтанка», участники перфоманса изначально планировали вывесить баннер "Слава богу, не РПЦ", состоящий из трех частей. Однако в связи с тем, что за молодыми людьми постоянно следовали полицейские, удалось повесить лишь одну из растяжек. Она провисела 3 минуты, после чего правоохранители ее сняли с колоннады и отобрали остальные атрибуты акции у молодых людей. Несмотря на вмешательство правоохранительных органов, никто из представителей "Весны" задержан не был.

Справка: Исаакиевский собор был построен в 1818–1858 годах по проекту архитектора Огюста Монферана. Его высота превышает 100 метров, а внутренняя площадь — более четырех тысяч квадратных метров.