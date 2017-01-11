Заболеваемость ОРВИ в Кузбассе не превышает эпидпорог

На минувшей неделе в Кузбассе за медицинской помощью по поводу острых респираторных вирусных инфекций обратились 3,8 тыс. больных, сообщает Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области.

Интенсивный показатель заболеваемости совокупного населения Кемеровской области составил 14,2 на 10,0 тыс. населения, что ниже эпидемического порога на 55,8 %.

За неделю проведено исследование клинического материала от 10 больных ОРВИ. Лабораторно диагноз подтвержден у четырех больных. У одного больного идентифицирован вирус гриппа А(H3N2). В трех случаях причиной заболевания явились вирусы негриппозной этиологии.

Госпитализировано с осложненным течением ОРВИ и гриппа 324 больных, из них 299 детей.

В областном центре на минувшей неделе зарегистрировано 408 случаев ОРВИ и 2 случая гриппа. Интенсивный показатель составил 7,4 на 10,0 тыс. населения, что ниже эпидемического порога на 80,5 %. Заболеваемость ниже эпидемического порога зарегистрирована во всех возрастных группах населения. Госпитализировано 43 больных ОРВИ.

Между тем, в 2017 году эпизоотическая обстановка по высокопатогенному гриппу птиц остается крайне напряженной на территории России. По данным ведомства, максимальная угроза возникновения новых очагов в России сохраняется на территориях Крымского, Южного и Северокавказского округов.