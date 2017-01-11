Скончался Алексей Яблоков

После тяжелой и продолжительной болезни в Центральной клинической больнице скончался член-корреспондент Академии наук СССР и России Алексей Яблоков, сообщает пресс-служба партии «Яблоко».

Алексей Владимирович Яблоков родился 3 октября 1933 года. Научные исследования относятся к биологии морских млекопитающих, популяционной и эволюционной биологии, экологии.

В 1988—1991 годах был основателем и председателем Гринпис — СССР. В 1992-1993 являлся председателем Совета по экологической политике при президенте РФ. В 2005 году стал председателем партии «Союз зеленых России» («Зеленая Россия»), после объединения партий — членом политкомитета, лидером экологической фракции партии «Яблоко»