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Тарифы на ЖКХ в Кузбассе увеличатся на 5,9%

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в конце минувшего года подписал распоряжение, которое устанавливает  индексацию тарифов на коммунальные услуги с 1 июля 2017 года, сообщает Росбалт.

Согласно распоряжению, больше всего тарифы вырастут в Москве — на 7%. Среди лидеров также Санкт-Петербург, Камчатка, Якутия, Новосибирская область. Там индексация составит 6%. В Красноярске, согласно указу губернатора Красноярского края, тарифы в среднем вырастут на 6,2%.

В Башкирии тарифы увеличатся на 5,8%, а в Кузбассе на 5,9%. В Хакасии максимальное повышение тарифов составит 6,4%.

Рост тарифов произойдет в Крыму: для населения в первом полугодии в среднем на 10%, во втором — на 15%.

Самым минимальным станет рост тарифов в Северной Осетии. Там с лета текущего года тарифы должны увеличиться только на 4,5%. Максимальный индекс получили Белгородская, Калининградская, Калужская, Мурманская, Сахалинская и Тверская области.

Рубрики: Экономика
Автор: Лариса Сергеева
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