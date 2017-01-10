Ильдар Дадин доставлен в ИК-5 в Алтайском крае

Осужденный оппозиционер Ильдар Дадин находится в ИК-5 в Алтайском крае, сообщает «Медиазона» со ссылкой на жену Дадина Анастасию Зотову.

ИК-5 находится в Рубцовске, это колония общего режима с лимитом наполнения 1955 человек. По ее словам в телефонном разговоре Ильдар Дадин сказал, что он здоров.

Напомним, Ильдара Дадина в начале декабря этапировали из сегежской ИК-7 после того, как он сообщил о пытках и избиениях в колонии. В течение 37 дней родственники не знали, куда его отправили.

На сайте «Территория пыток» Анастатсия Зотова опубликовала аудиозапись разговора, в котором Дадин заметил, что в ИК-7 «перестали непосредственно избивать, ну и убрали музыку "Любэ". В остальном, либо также осталось, либо хуже».

Ильдар Дадин — первый в России осужденный по статье 212.1 УК (неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации), его приговорили к трем годам лишения свободы.