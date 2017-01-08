В Кузбассе побывают участники проекта «Siberian Trip»

Со 2 января по 13 января в Сибири проходит ежегодный международный проект обмена молодежи «Siberian trip» («Сибирское путешествие»).

Социальный проект «Siberian Trip» организован международной организацией «Ротаракт». По условиям программы, организаторы путешествий выбирают 4 девушек и 4 парней из разных стран мира. Молодые люди оплачивают первый взнос за поездку и самостоятельно приезжают в начальную точку путешествия, где их принимают члены местного клуба «Ротаракт» и волонтеры. Во время турне участники ездят по городам Сибири, проводя определенное время в каждом из них, принимая участие в социальной, благотворительной, общественной и образовательной деятельности. За это время они получают шанс познакомиться с традициями нашей страны и сибирских городов, обрести контакты в каждом из городов и положить начало новым совместным проектам.

Участниками «Siberian Trip» 2017 года стали Моэз Яхия-Бача (Франция), Мирко Салваладжио (Италия), Альваро Розалес (Аргентина), Рикки Леон (Австралия), Софи Хьютебелл (Дания), Корина Чан (Англия), Химена Мартинес Кааманьо (Мексика) и Санья Шаин (Швеция).

В рамках программы путешественники уже побывали в Омске, где искупались в горячем источнике и в Новосибирске, где посетили Институт ядерной физики, Театр оперы и балета, покатались с горок и научились депить пельмени.

Сегодня и завтра участники проекта проведут в Кузбассе, в Кемерове, где примут участие в гонках на собачьих упряжках и в «Молодецких забавах».

С 10 по 13 января участники «Siberian Trip» проведут в Красноярске.