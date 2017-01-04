В Кузбассе подготовлена праздничная программа

В новогодние каникулы Государственная филармония Кузбасса подготовила целый цикл новогодних мероприятий. Маленьких зрителей порадует сказка-игра «Про Репку» и музыкально-хореографический спектакль «Загадка страны МУ…» для детей, а также программа театра танца «Сибирский калейдоскоп» «Возвращение в сказку или Гуси-лебеди-2».

Завтра, 5 января в Кемеровской областной библиотеке для детей и юношества пройдут «Книжные елки» для детей с ограниченными возможностями здоровья. Для них подготовлено интерактивное театрализованное представление «Новогодние приключения курочки Рябы». В представлении используются развивающие и познавательные игры – артикуляционные, тактильные, пальчиковые, игры-повторения. Они не просто соответствуют сюжету и тематике сказки, а помогают детям приобрести и закрепить определенные знания и навыки.

Кроме того, в библиотеке пройдет праздник для многодетных приемных и опекунских семей и воспитанников школы-интерната №27. Библиотекари придумали волшебную «Сказку о сундучных человечках». Закончится праздник зажигательной дискотекой и подарками, которые вручат в рамках областной благотворительной акции «Рождество для всех и каждого».

В Кемеровском областном театре драмы им.Луначарского покажут детский спектакль «Кот в сапогах».

Музыкальный театр Кузбасса им. Боброва порадует юных зрителей премьерой мюзикла Максима Дунаевского «Летучий Корабль».

В Новокузнецком драматическом театре в рамках цикла мероприятий «Время новогодних чудес» для маленьких зрителей покажут спектакли «Щелкунчик» и «Конек-Горбунок».

Прокопьевский драматический театр им.Ленинского комсомола приготовил для маленьких зрителей Шоу ростовых кукол и новогоднее представление «Барбоскины у Снежной королевы».

Театры кукол также ждут ребят на Новогодние представления у елки. В Новокузнецком театре кукол «Сказ» покажут сказку «Снегурочка», в Кемеровском театре кукол – спектакль «Непослушная снежинка».