В Кузбассе поставили «Карнавальную ночь»

С 3 по 8 января в Музыкальном театре Кузбасса им. Боброва пройдет театрализованное музыкальное представление «Карнавальная ночь».

В рамках программы зрители отправятся с исполняющим обязанности директора театра Кабачковым, в образе которого предстанет заслуженный артист РФ Константин Голубятников, проверить готовность артистов к встрече Нового года.

Среди номеров новогодней программы – акробатический этюд, «Хорошие девчата», «Чёрный кот», «Хорошее настроение», «Бежит река», и многое другое.

Программу придумал и воплотил главный балетмейстер театра Юрий Писаревский. В ней принимают участие мастера сцены и молодые артисты, артисты балета и хора.