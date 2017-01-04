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В Кузбассе поставили «Карнавальную ночь»

С 3 по 8 января  в Музыкальном театре Кузбасса им. Боброва пройдет театрализованное музыкальное представление «Карнавальная ночь».

В рамках программы зрители отправятся с исполняющим обязанности директора театра  Кабачковым,  в образе которого предстанет заслуженный артист РФ Константин Голубятников, проверить готовность артистов к встрече Нового года.

Среди номеров новогодней программы – акробатический этюд, «Хорошие девчата», «Чёрный кот», «Хорошее настроение», «Бежит река», и многое другое.

Программу придумал и воплотил главный балетмейстер театра Юрий Писаревский. В ней принимают участие мастера сцены и молодые артисты, артисты балета и хора.

Рубрики: Культура
Автор: Лариса Сергеева
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