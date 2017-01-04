Новогодние туры по городам Кузбасса

В рамках проекта «Музеотур» областной краеведческий музей предлагает зимние активные туры выходного дня по городам Кузбасса

Так уже состоялась поездка в город Мариинск на зимнюю базу отдыха «Арчекас», где были представленывсе виды зимнего отдыха: катание на тюбингах, лыжах и снегоходах, катание на собачьей упряжке.

Кроме того, экскурсанты посетили музей «Береста Сибири», приняли участие в мастер-классе «Роспись рождественского пряника».

8 января рамках проекта «Музеотур» экскурсанты посетят село Беково Беловского района. В этнографическом комплексе «Чолкой» пройдет новогоднее представление в телеутских традициях. Всех любителей волшебства ждут гадания с помощью шаманского бубна, священное дерево желаний, а также национальные угощения в настоящей юрте.

9 января состоится поездка в город Прокопьевск с посещением кондитерской фабрики «Кузбасс». Во время экскурсии на производство сладкой продукции туристы познакомятся и самостоятельно поучаствуют в процессе изготовления и упаковки кондитерских изделий, по завершении которой смогут насладиться самыми вкусными из них. После экскурсии всех ожидает Новогодний сладкий подарок.

10 января – поездка в город Новокузнецк. В программе маршрута: экскурсия по новым проспектам города, посещение елки на главной площади, розыгрыш призов.