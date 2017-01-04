Родственники и правозащитники разыскивают Ильдара Дадина

Группа правозащитников и литераторов обратилась во ФСИН с просьбой рассказать о местонахождении и состоянии здоровья оппозиционера Ильдара Дадина, местонахождение которого уже более месяца неизвестно ни родственникам, ни адвокатам.

В обращении говорится, что после информации о том, что «Дадин был этапирован с прежнего места заключения, о его судьбе ничего не известно. У нас есть основания беспокоиться за его жизнь». Обращение подписали писатели Лев Тимофеев, Людмила Улицкая, Виктор Шендерович, а так же Сергей Пархоменко, Марина Вишневецкая, Лев Рубинштейн, Александр Подрабинек и Григорий Пасько.

Между тем, во ФСИН отказываются сообщить местонахождение Ильдара Дадина, утверждая что он якобы не написал заявление с соответствующей просьбой.

По информации жены Дадина Анастасии Зотовой, она не знает о местонахождении мужа уже более 30 дней.

Начальник управления ФСИН по Алтайскому краю Валерий Усачев написал Зотовой следующее: «В ответ на ваше обращение сообщаем, что согласно действующему законодательству УФСИН России по Алатйскому краю информацию о местонахождении осужденных не предоставляет.

В соответствии со статьей 17 УПК РФ, уведомление о прибытии осужденного к месту отбытия наказания, администрация учреждения направляет только одному из родственников осужденного (по его выбору), не позднее 10 дней со дня его прибытия».

В ответе УФСИН по Кировской области, датированном 20 декабря, говорится, что ответ предоставлен не будет: «На ваше обращение, поступившее в УФСИН по Кировской области 08.12.2016, сообщаем, что в соответствии с требованиями статьи 7 ФЗ от 27.07.2006 года „О персональных данных“, лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать третьим лица и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных. На основании требований статьи 17 УИК РФ и пункта 9 главы 1 Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений, утвержденных приказом Минюста России от 03.11ю2005 № 205, уведомление родственников осужденных об их местонахождении производится по письменному заявлению самих осужденных. Согласие субъекта в данном случае, а также письменные заявления об уведомлении родственников о его местонахождении отсутствуют».